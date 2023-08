Oui à l'allongement des pistes de l'aéroport de Zurich

Le parlement zurichois a approuvé lundi l'allongement de deux pistes de l'aéroport de Zurich. L'objectif est d'améliorer la sécurité et la stabilité des opérations aériennes.

L'allongement a été accepté par 87 voix contre 83 et deux abstentions. Le PLR, l'UDC, le Centre et le PEV ont soutenu le projet alors que les Verts, les Vert'libéraux, le PS et la Liste alternative s'y sont opposés.

Le parlement a rejeté deux propositions de renvoi du dossier déposées par le PS et les Vert'libéraux. La décision du parlement est soumise au référendum facultatif. Le PS, les Verts et la Liste alternative ont annoncé durant le débat qu'ils lanceraient le référendum en cas de oui.

/ATS