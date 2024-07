Panne informatique mondiale: le problème en cours de correction

L'origine de la panne informatique qui paralyse vendredi de nombreuses entreprises dans le monde, mais aussi les organisateurs des JO-2024 à Paris, est 'identifié' et 'en cours de correction', a annoncé le patron de CrowdStrike, groupe américain de cybersécurité.

'CrowdStrike travaille activement avec les clients touchés par un défaut trouvé dans une seule mise à jour de contenu pour les utilisateurs Windows (...) Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé', a écrit George Kurtz sur X et LinkedIn, précisant que les systèmes Mac et Linux ne sont pas touchés.

'La cause sous-jacente du problème a été corrigée et plusieurs applications et services Microsoft 365 ont retrouvé leur pleine fonctionnalité', a de son côté indiqué Microsoft, dans un message mis à jour sur son site internet.

Certains services et applications Microsoft 365 sont encore touchés.

'Nous surveillons cela de près pour nous assurer que nous progressons vers un rétablissement complet', a ajouté le géant américain de la tech.

Avions cloués au sol, files d'attente dans les aéroports, JO-2024 touchés à une semaine de la cérémonie d'ouverture, Bourse de Londres perturbée et chaînes de télévision impactées: le nombre d'entreprises faisant état de panne ou de perturbations se multiplie.

Dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action du groupe CrowdStrike a chuté de plus de 10%.

Les titres de Microsoft perdaient quant à eux environ 1,5% vers 11H00 GMT.

CrowdStrike s'appuie beaucoup sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (machine learning) et propose notamment une plateforme de protection numérique nommée Falcon.

Sa capitalisation boursière, qui correspond au montant total de ses actions disponibles sur les marchés boursiers, s'élève à 83 milliards de dollars.

Les Bourses mondiales reculaient vendredi face à un lot d'incertitudes économiques et politiques, mais aussi inquiètes à cause de cette panne qui a également empêché les indices des Bourses de Londres et Milan d'afficher leur taux de variation à leur heure habituelle d'ouverture à 07H00 GMT.

/ATS