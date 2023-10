Participation suisse à un exercice aérien de l'OTAN en Italie

La Suisse va participer du 2 au 13 octobre à un exercice de manoeuvres aériennes de l'OTAN en Italie. Cet entraînement a pour objectif de renforcer la capacité de défense de l'armée suisse à travers la coopération internationale.

L'armée enverra au total 45 militaires au NATO Tiger Meet à Gioia del Colle, a indiqué lundi le Département fédéral de la Défense dans un communiqué. Les pilotes approfondiront leurs connaissances avec cinq avions F/A-18. Cet exercice de défense aérienne est l'un des plus importants organisés en Europe.

Au total, treize nations y participent avec plus de 70 avions de combat, quinze hélicoptères et quelque 1500 personnes. L’objectif est de tester la défense aérienne au-delà des frontières (joint force operating scenario), d’échanger des expériences et de comparer ses capacités.

Le NATO Tiger Meet accueille chaque année les armées de l’air de plusieurs pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). La Suisse y participe en tant que membre du Partenariat pour la paix (PPP). Membres de l’association des Tigres de l'OTAN depuis 1981, les Forces aériennes suisses participent au Tiger Meet en tant qu'unité volante depuis 2004.

/ATS