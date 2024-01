Partners Group a vu ses actifs sous gestion s'étoffer l'an dernier

Partners Group a levé jeudi après la clôture boursière un pan de voile sur sa performance en 2023. Au bouclement de l'exercice, la holding zougoise affichait une masse sous gestion (AuM) de 146,9 milliards de dollars, en hausse de 3,7% sur les six derniers mois.

Fin 2022, cet indicateur était ressorti à 135,4 milliards.

La demande de la clientèle en revanche a subi une décrue de 18,2% à 18,0 milliards, nettement plus forte qu'attendu. 'Si la reprise des transactions a été plus lente que prévu au second semestre, nous voyons des signes d'amélioration sur le marché à l'aube de 2024', a tempéré le directeur général (CEO) et associé du groupe David Layton, cité dans le communiqué.

Les chiffres dévoilés par le gestionnaire d'actifs de Suisse centrale s'inscrivent dans le cadre des projections des analystes sondés par l'agence AWP pour ce qui est des AuM, alors que les engagements en capital de la part de la clientèle sont restés nettement en dessous des pronostics les plus conservateurs.

Pour l'exercice en cours, la direction de Partners Group espère lever auprès de ses clients entre 20 et 25 milliards de dollars, à la faveur d'une normalisation de l'environnement d'investissement et de 'l'intérêt marqué pour ses solutions sur mesure et ses offres phares'. L'effet négatif des programmes parvenus à maturité (tail down) est quant à lui attendu entre 11,0 et 13,0 milliards de dollars.

La publication des résultats annuels détaillés est prévue pour le 19 mars prochain.

/ATS