Partners Group devient le plus gros actionnaire de Breitling

Le gestionnaire d'actifs Partners Group augmente vendredi sa participation au nom de ses clients dans l'horloger Breitling. Son cofondateur, Alfred Gantner, deviendra le président du conseil d'administration de l'entreprise soleuroise.

La transaction fera de la société zougoise le plus gros actionnaire de la marque de garde-temps fondée en 1884. Le fonds de capital-investissement CVC, qui détient la majorité des parts actuellement, restera investi aux côtés de Partners Group. Breitling continuera d'être dirigée par son directeur général Georges Kern et l'équipe en place.

Ni l'ampleur ni le montant de la participation n'est précisé dans le communiqué paru vendredi.

Alfred Gantner, cité dans le document, souligne qu'après 'une transformation fondamentale ces cinq dernières années', Breitling 'est en mesure de développer son activité et de devenir l'un des leaders mondiaux de l'industrie horlogère'.

Le directeur général de la marque, Georges Kern, se dit lui 'ravi que Breitling reste une entreprise privée et indépendante'. Selon lui, l'entreprise est bien positionnée, étant 'un partenaire privilégié des détaillants dans le monde'. 'Nous cherchons la continuité et la stabilité dans ces partenariats établis'. L'horloger de luxe renforce sa présence 'sur les marchés clés en croissance' et élargit sa collection pour attirer 'une base de clients diversifiée'.

En 2021, le zougois avait déjà acquis 'une part minoritaire significative' de la firme indépendante basée à Granges. Le journal Le Temps rapportait à l'époque les calculs de la Handelszeitung, soit un investissement de 712 millions de francs pour une part estimée à 25% selon Bloomberg.

/ATS