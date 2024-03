Pas de raison pour Swiss de renoncer à la ligne Genève-Zurich

Swiss n'a pas l'intention de renoncer à sa liaison entre Genève et Zurich, malgré les critiques de certains milieux soucieux de l'impact écologique. 'Nous souhaitons relier de façon optimale la Suisse romande à notre réseau', déclare son directeur Dieter Vranckx.

Ce dernier s'exprimait en réponse à une question dans l'interview qu'il a accordée au SonntagsBlick de dimanche. Le patron de la compagnie, qui quittera ses fonctions en juillet, a par ailleurs indiqué qu'une liaison entre Lugano et Zurich s'avérerait également intéressante pour Swiss dès le moment où des avions électriques seraient disponibles. 'Une telle ligne serait attractive pour relier le Tessin à notre plateforme de Zurich', a relevé M. Vranckx.

D'ici 2030, Swiss prévoit de réduire de moitié ses émissions de CO2 par rapport à 2019. L'objectif zéro émission est attendu pour 2050.

Concernant les prix des billets, le directeur de la filiale de Lufthansa a balayé l'idée qu'ils seraient trop élevés. Le coût moyen en 2023 était de 3% inférieur à celui de 2022.

'Swiss n'a jamais pratiqué les prix les plus bas, et ce ne sera pas non plus le cas à l'avenir. Voler a un coût, il s'agit aussi pour nous de financer de nouveaux avions et le recours à des technologies respectueuses de l'environnement', a souligné le directeur helvético-belge.

Au passage, il conseille aux passagers de réserver suffisamment tôt pour bénéficier des meilleurs tarifs. Et selon lui, c'est un 'mythe' de croire que les prix varient en fonction du lieu depuis lequel on réserve ou de l'appareil qui est utilisé pour acheter son billet. 'Cela ne marche pas comme ça chez Swiss.'

/ATS