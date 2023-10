Perspectives conjoncturelles stables en octobre (baromètre KOF)

Les perspectives économiques pour la Suisse demeurent inchangées à un faible niveau, à en croire le baromètre conjoncturel de l'institut KOF publié lundi.

Alors que l'industrie manufacturière et la demande extérieure pèsent, des signaux positifs proviennent des secteurs de la finance et de l'assurance, ainsi que de la restauration.

En octobre, cet indicateur très suivi par les milieux économiques s'est établi à 95,8 points, après 95,9 points en septembre et 95,6 points en août. Il ressort conforme à la fourchette des prévisions des experts interrogés par l'agence AWP, qui l'anticipaient entre 95,0 et 96,5 points pendant le mois sous revue.

'Le peu de mouvement du baromètre depuis l'été indique une faible évolution, mais toutefois stable, de l'économie suisse d'ici la fin de l'année', ont précisé les économistes du KOF lundi dans leur relevé mensuel.

Dans l'industrie manufacturière et la construction, l'évolution des carnets de commande a principalement été négative, ainsi que les estimations pour les capacités de production. Cette évolution est particulièrement prononcée dans les domaines de l'alimentation, du textile et de la métallurgie. L'industrie du papier et de l'imprimerie, ainsi que des matières premières comme le bois ou le verre envoient par contre 'de légers signaux positifs'.

Les spécialistes du KOF tablent cette année sur une avancée de 0,8% du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, suivi d'une accélération de 1,9% en 2024.

/ATS