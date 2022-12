Perturbations à Genève Aéroport pour une porte ouverte par erreur

Cinq touristes étrangers ont provoqué des perturbations à Genève Aéroport mardi matin en ouvrant par erreur une porte sous alarme. Les passagers ont tous dus repasser le contrôle de sécurité. Les vols ont subi des retards.

'Le touriste, qui faisait partie d'un groupe de cinq personnes, a poussé une porte sous alarme qui relie deux zones distinctes', a expliqué à Keystone-ATS Taline Abdel Nour, porte-parole de Genève Aéroport, confirmant une information de 20 Minutes. Selon Joanna Matta, porte-parole de la police genevoise, l'alarme a été déclenchée à 05h44.

Les touristes se sont ainsi introduits dans la zone sécurisée de transit qui a été évacuée à 06h10. Tous les passagers qui s'y trouvaient en vue de prendre un vol ont ainsi dû sortir. En parallèle, des vérifications ont eu lieu dans le bâtiment. 'Les cinq touristes ont été interpellés et entendus par la police', a indiqué Mme Matta.

Retards

A 07h45, le contrôle de sécurité a rouvert. Les voyageurs qui l'avaient déjà passé ont dû s'y plier une seconde fois, alors que la file devenait de plus en plus longue. Les vols ont été retardés dans l'attente de leurs passagers. Ils ont connu des retards d'une à deux heures, voire plus de trois heures pour certains, selon le tableau d'affichage de l'aéroport.

Les vols à destination de la France n'ont pas été affectés, la zone d'accès étant située dans une autre partie du bâtiment. Quant aux vols en direction de Genève, ils ont pu atterrir, mais les passagers n'ont pas pu débarquer dans certains cas, a fait savoir Mme Abdel Nour.

/ATS