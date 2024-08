Petrobras a perdu 2,6 milliards de reais au 2e trimestre

La compagnie pétrolière nationale brésilienne Petrobras a annoncé jeudi une perte nette de 2,6 milliards de reais (près de 400 millions de francs) au deuxième trimestre 2024.

Les résultats de Petrobras ont été affectés notamment par la réalisation d'un accord visant à mettre fin à un différend fiscal avec l'Etat et par la variation du taux de change entre le dollar et le réal au cours de la période, a souligné la société dans un communiqué.

Petrobras avait annoncé un bénéfice net de 23,7 milliards de reais au premier trimestre, ce qui représentait une baisse de 34,9% par rapport à la même période en 2023.

Ces résultats sont les premiers publiés sous la présidence de Magda Chambriard, nommée fin mai à la tête de Petrobras en remplacement de Jean-Paul Prates.

'Les résultats opérationnels ont été solides et conformes aux prévisions. Des événements non récurrents, tels que l'accord fiscal avec le ministère des Finances (...) et la volatilité notable des taux de change sur la période, sans effet sur la trésorerie ou les capitaux propres de l'entreprise, a impacté la comptabilité interne de l'entreprise, affectant également les résultats du trimestre', a souligné Mme Chambriard, cité dans le communiqué.

D'autre part, le conseil d'administration de Petrobras a approuvé le paiement de 13,570 milliards de reais de dividendes et d'intérêts sur le capital social aux actionnaires pour le deuxième trimestre, a indiqué la société dans un communiqué séparé.

La somme équivaut à 1,05 real par action ordinaire et privilégiée.

La retenue des dividendes extraordinaires en mars, liés aux résultats de 2023, avait contrecarré les attentes du marché et généré une controverse.

M. Prates, 55 ans, un ancien sénateur du Parti des travailleurs, la formation de gauche de Lula, avait dû quitter ses fonctions. Il avait été nommé à la tête de Petrobras peu après l'arrivée au pouvoir du nouveau président en janvier 2023.

Ses difficultés avaient commencé le 7 mars, quand le conseil d'administration de Petrobras avait décidé de ne verser à ses actionnaires aucun dividende extraordinaire au titre de l'exercice 2023, au cours duquel le fleuron pétrolier avait pourtant réalisé le deuxième plus gros bénéfice de son histoire.

Le cours du titre Petrobras s'était effondré en Bourse, les analystes voyant dans cette absence de dividendes le résultat d'une ingérence gouvernementale dans les affaires de l'entreprise.

La situation s'est calmée fin avril, après l'approbation par les actionnaires de la distribution de la moitié des dividendes, soit environ 22 milliards de reais.

Le reste a été versé dans une réserve qui garantira le versement de ces dividendes à l'avenir.

En 2023, Petrobras avait dégagé un bénéfice net annuel de 24,884 milliards de dollars, soit 32% de moins que celui obtenu en 2022, mais le deuxième plus gros de son histoire.

En 68 ans d'existence, Petrobras a connu une valse de présidents : 39 précisément - Mme Chambriard est la 40ème - avec une longévité moyenne inférieure à deux ans.

/ATS