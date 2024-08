Philippines: début des opérations de pompage du pétrolier naufragé

Les garde-côtes philippins ont annoncé lundi que les opérations de pompage du pétrolier qui a fait naufrage au large de Manille fin juillet avec 1,4 million de litres d'hydrocarbures dans ses cuves ont enfin pu commencer, vingt jours après le sinistre.

'Les opérations de siphonnage de la première cuve sont en cours', a indiqué un porte-parole de cette autorité à la presse.

Le MT Terra Nova, qui battait pavillon philippin, repose par 34 mètres de fond après avoir coulé lors du typhon Gaemi le 25 juillet.

Les autorités ont évalué à une semaine environ le temps que nécessitera le siphonnage des huit cuves du navire.

Ce naufrage, au cours duquel un membre d'équipage a trouvé la mort, avait fait craindre une des pires marées noires dans l'archipel d'Asie du Sud-Est.

Le navire avait laissé échapper une nappe de pétrole longue de 14 kilomètres, mais des plongeurs avaient rapidement réussi à colmater les fuites. Il aura toutefois fallu près de trois semaines pour que les conditions d'un pompage en toute sécurité soient réunies.

En février 2023, le naufrage d'un pétrolier transportant 800'000 litres de fioul industriel au large de l'île centrale de Mindoro avait provoqué une catastrophe environnementale, contaminant les eaux et les plages et dévastant les industries de la pêche et du tourisme.

/ATS