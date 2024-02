Planzer rachète les entreprises postales Quickmail et Quickpac

L'entreprise de logistique Planzer reprend les prestataires de services postaux Quickpac et Quickmail. La Commission de la concurrence (Comco) avait interdit en janvier la reprise du groupe Quickmail par la Poste.

Avec l'acquisition de Quickmail, Planzer indique qu'elle élargit sa palette de services en proposant des envois adressés et non adressés sur le marché semi-libéralisé du courrier. Planzer veut continuer à exploiter Quickmail en tant que marque et organisation indépendante, indique l'entreprise jeudi dans un communiqué.

Selon le communiqué, les clients de Quickpac bénéficieront désormais d'une logistique de colis à l'échelle nationale. Quickpac devrait être regroupé à moyen terme sous la marque 'Planzer Paket'.

Pour Nils Planzer, patron et président du conseil d'administration de Planzer, cette reprise 'permet de disposer d'alternatives privées aux solutions étatiques sur les deux marchés et de les renforcer'.

/ATS