Plus de 10'000 visiteurs à la 7e Fête de la Tête de Moine

La 7e Fête de la Tête de Moine, qui s'est tenue samedi et dimanche à Bellelay dans le Jura bernois, a attiré plus de 10'000 visiteurs. L'événement qui avait cette année pour thème 'Notre Tradition', a été égayé par de nombreux concerts, dégustations et films.

La fête a commencé samedi en présence des conseillers d'Etat jurassien et bernois, Jacques Gerber et Pierre Alain Schnegg. L'invité d'honneur Peter Hegglin, président de l'Interprofession Sbrinz AOP et président de l'IP Lait, a mis en avant les similitudes et les différences entre les deux fromages AOP, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Passée la partie officielle, le public a pu se régaler. Une cinquantaine de chalets proposaient des produits du terroir. Jacques Gygax, le président de l'Interprofession Tête de Moine, a rappelé une année 2023 réussie malgré un environnement difficile. Les ventes ont enregistré une baisse de 4%. La barre des 3000 tonnes en vente et en production a néanmoins été dépassée pour la troisième fois consécutive.

Il a aussi mentionné la création du nouveau statut d'affineur et de commerçant qui est stratégiquement crucial pour préserver la valeur ajoutée de la Tête de Moine AOP à long terme. La lutte contre les contrefaçons en Suisse et à l'étranger, essentielle pour défendre l'unicité du produit et de sa rosette, a également été évoquée.

/ATS