Plus de la moitié des Suisses financent leur voiture par crédit

Plus de 50% des automobilistes helvétiques financent l'achat de leur voiture par des moyens externes et non leurs propres économies. Parmi les formes de financement les plus répandues figurent le leasing, le crédit ou le prêt entre particuliers.

Selon un sondage réalisé par le portail Comparis.ch, 45% des personnes interrogées ont utilisé leurs économies pour l'achat d'un véhicule. Cette part augmente à 51% dans la partie alémanique du pays et ne représente que respectivement 34% et 21% en Romandie et au Tessin.

Quant au financement externe, c'est le leasing qui a le vent en poupe, 30,6% des sondés indiquant faire appel à ce moyen d'achat. En tout, 214'800 nouveaux contrats de location longue durée ont été conclus en 2022, le nombre total de véhicules répondant à ce critère de financement passant à 640'100 fin 2022, a détaillé le site comparatif mardi dans un communiqué.

Seuls 8,7% ont opté pour le crédit, 7,2% pour l'emprunt contracté auprès d'un membre de la famille ou un ami et 3,1% ont choisi un abonnement à un véhicule.

Les familles (51,4%) choisissent le plus souvent un crédit ou un leasing, alors que ce pourcentage recule à 35,6% pour des personnes vivant seules et à 26,7% pour les couples.

Le financement externe reste d'une manière générale plus onéreux que l'achat en numéraire d'un véhicule, rappelle Comparis.ch.

