Plusieurs cantons appelés aux urnes ce dimanche

Plusieurs cantons sont appelés aux urnes ce dimanche. Les St-Gallois doivent désigner la successeure de Paul Rechsteiner au Conseil des Etats, alors que les Genevois se prononcent sur la taxation des gros actionnaires.

Lancée par l'extrême gauche et soutenue par le PS, l'initiative cantonale 'Contre le virus des inégalités... Résistons! Supprimons les privilèges fiscaux des gros actionnaires' vise à taxer la totalité des dividendes perçus par les gros actionnaires. Elle devrait permettre d'augmenter les recettes fiscales de 150 millions de francs par an.

En ville de Genève, c'est l'initiative communale 'Genève Zéro pub' qui est soumise au souverain, plus de cinq ans après son lancement. Elle demande d'interdire l'affichage publicitaire commercial pour libérer l'espace urbain et lutter contre la surconsommation et les représentations stéréotypées.

Un règne de 36 ans

Outre-Sarine, les St-Gallois tournent la page de l'ère Rechsteiner, qui a siégé sous la Coupole fédérale durant 36 ans, dont les onze dernières années au Conseil des Etats. La lutte s'annonce très ouverte entre les conseillères nationales Barbara Gysi (PS), Susanne Vincenz-Stauffacher (PLR), Esther Friedli (UDC) et Franziska Ryser (Verts). Elle nécessitera probablement un second tour le 30 avril.

Peu de suspense en revanche à Appenzell Rhodes-Extérieures. Le demi-canton renouvelle son gouvernement. Un seul des cinq ministres ne se représente pas. Le PLR réussira sans doute à maintenir son siège: sa candidate est incontestée en l'absence d'autres candidatures officielles. Son élection marquerait un retour féminin à l'exécutif.

Crédits routiers

Dans le canton de Berne, les citoyens doivent se prononcer sur deux crédits totalisant plus de 400 millions de francs pour le réaménagement de réseaux routiers dans la partie alémanique, en Haute-Argovie et dans l'Emmental. Ces deux objets sont contestés par une alliance de partis de gauche et d'organisations de protection de l'environnement.

Parmi les autres objets soumis aux urnes, Bâle-Ville vote sur un paquet de baisses d'impôts. Celui-ci prévoit notamment une hausse des déductions sociales et une réduction du taux d'imposition de la fortune.

Obwald et Nidwald doivent trancher sur des initiatives identiques exigeant que les deux cantons atteignent la neutralité climatique d'ici à 2040. Des textes jugés trop contraignants par les gouvernements et les parlements des deux demi-cantons.

/ATS