Ponts-de-Martel: projet de porcherie géante retiré

Le projet controversé d’extension de porcherie, qui prévoyait d’abriter 1670 bêtes aux Ponts-de-Martel (NE), est à l’arrêt. L’agriculteur a retiré sa demande de permis de construire lundi. Le canton lui a demandé de revoir ses plans.

Confirmant une information du Courrier, l'agriculteur, qui possède actuellement environ 500 porcs, a expliqué jeudi à Keystone-ATS, que deux ou trois choses ne jouaient pas du point de vue de l'Etat, notamment en matière de lisier. 'On va reprendre les discussions avec la Chambre neuchâteloise d'agriculture et le Service de l'agriculture'.

Si le projet est trop redimensionné, cela ne va pas régler pour autant le problème de surplus de petit-lait et il ne permettra pas de faire vivre 'mes fils sur l'exploitation', a ajouté l'agriculteur.

'Depuis juin 2015, le canton de Neuchâtel a une des réglementations les plus exigeantes de Suisse en matière de protection des eaux', a expliqué Laurent Favre, chef du Département du développement territorial et de l'environnement, pour motiver le refus du permis de construire. Avec la forte hausse du nombre de cochons, la concentration de lisier sur une même exploitation aurait posé problème.

'Le projet a probablement été mis à l'enquête trop vite', a ajouté le conseiller d'Etat. Le travail de fond, qui aurait dû être fait en amont avec les services de l’Etat, n'avait pas été bien finalisé. Si l'agriculteur reconnaît qu'il y a eu peut-être des problèmes de communication de part et d'autre, il a précisé avoir rencontré deux fois le Service de l'agriculture et l'avoir tenu informé de l'avancée du projet.

Répondant à des questions de la députée Verte Cloé Dutoit au Grand Conseil, Laurent Favre était plus optimiste à fin septembre. Il avait déclaré que le projet permettait de mieux valoriser le petit-lait et d'éviter d'importer des engrais.

Nombreuses oppositions

'Cela reste tout à fait valable et je me suis prononcé sur le principe d'une hausse possible de la production mais pas sur le permis de construire en tant que tel, qui n'avait pas encore été évalué formellement. Entre-temps, nous l’avons fait avec mon Service de l'agriculture et communiqué au porteur du projet qu’il devait être redimensionné', a expliqué Laurent Favre.

Ce projet d'extension de porcherie suscitait de nombreuses craintes. Selon le Courrier, une dizaine d’oppositions au permis de construire ont été déposées, dont une de Pro Natura et du WWF. Une pétition, intitulée 'Non à une ferme industrielle de 2000 cochons dans le canton de Neuchâtel' et émanant du collectif les 1800 sans Nom, a recueilli aussi plus de mille signatures.

