Pour le patron d'OpenAI, l'intervention des gouvernements est « cruciale »

L'intervention des gouvernements pour réguler le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) va être 'cruciale', 'pour limiter les risques' que présente cette technologie, a plaidé mardi le patron d'OpenAI, créateur de l'interface ChatGPT.

'Il est essentiel que l'IA la plus puissante soit développée avec des valeurs démocratiques', a estimé Sam Altman devant une commission parlementaire américaine. 'Ce qui signifie que le leadership des Etats-Unis est déterminant.'

La mise en ligne de ChatGPT, en novembre, a démultiplié l'intérêt du public, mais aussi des entreprises, pour l'intelligence artificielle dite générative, c'est-à-dire capable de créer du contenu, texte, images, sons ou vidéo, après avoir été entraînée sur d'immenses bases de données.

'Dommages significatifs'

L'IA générative déchaîne les passions et beaucoup s'inquiètent de son impact potentiel sur une série de professions, avec de possibles suppressions d'emplois massives, mais plus largement sur la société toute entière.

'L'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer à peu près tous les aspects de nos vies, mais elle crée aussi des risques sérieux', a reconnu Sam Altman lors de son audition par la sous-commission du Sénat sur la protection de la vie privée, la technologie et le droit.

'L'une de mes plus grandes peurs, c'est que nous, cette industrie, cette technologie, causions des dommages significatifs à la société', a déclaré le jeune entrepreneur. 'Si cette technologie va dans le mauvais sens, elle peut aller assez loin (...) Et nous voulons travailler avec le gouvernement pour empêcher que cela ne se produise.'

'Maximiser la sécurité'

Le trentenaire a rappelé que si OpenAI LP, l'entité qui a développé ChatGPT, était une société privée, elle était contrôlée par une organisation à but non lucratif, 'qui nous impose d'oeuvrer à la large distribution des bénéfices de l'IA et à maximiser la sécurité des systèmes basés sur l'IA'.

Sam Altman s'est régulièrement dit favorable à la mise en place d'un cadre réglementaire pour l'intelligence artificielle, de préférence au niveau international. 'Je sais que ça paraît naïf de proposer quelque chose comme ça, cela semble très difficile', à réaliser, mais 'il y a des précédents', a-t-il expliqué, évoquant l'exemple de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

