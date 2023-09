Près de 140'000 visiteurs pour les 75 ans de l'aéroport de Zurich

Près de 140'000 visiteurs ont célébré ce week-end le 75e anniversaire de l'aéroport de Zurich-Kloten lors d'une fête qui s'est tenue sur trois jours. Après le show aérien de la Patrouille Suisse, une grande bousculade s'est produite dimanche à l'entrée et à la sortie.

Les visiteurs ont été appelés à quitter le site de la fête de manière échelonnée afin d'éviter que la gare routière et les quais de la gare ferroviaire ne débordent, ont indiqué les organisateurs dimanche soir. Après la bousculade, la situation sur le site de la commémoration s'est normalisée au bout d'une heure et demie, et la fête a pu se terminer comme prévu.

Selon les organisateurs, les travaux de montage et les préparatifs se sont déroulés sans incident grâce à l'engagement de nombreux bénévoles et à la bonne collaboration de tous les partenaires de l'aéroport.

Durant ces trois jours, une quarantaine d'exposants ont présenté des véhicules, des produits, des services et des métiers de l'aéroport et permis de découvrir les coulisses de l'exploitation. L'exposition présentant une trentaine d'avions, ainsi que les spectacles aériens de la Patrouille Suisse et de Helvetic Airways ont notamment suscité un intérêt particulier.

Les concerts et les spectacles de danse ainsi que les différentes activités proposées aux enfants ont également été très fréquentés.

Lors de la cérémonie officielle, le président de la Confédération Alain Berset et la conseillère d'Etat zurichoise Carmen Walker Späh avaient souligné l'importance de l'infrastructure pour la Suisse dans le passé, aujourd'hui et à l'avenir.

/ATS