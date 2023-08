Près de 35 degrés à Genève, record du jour

La vague de chaleur a commencé vendredi à enrober la Suisse et doit se poursuivre au moins jusqu'à mercredi. Le mercure est monté le plus haut vendredi à Genève, avec 34,8 degrés, de quoi inciter les locaux à se précipiter vers le lac.

Dans de nombreuses régions, la température s'est située entre 30 et 34 degrés, a indiqué MétéoSuisse à Keystone-ATS.

Il devrait faire plus chaud encore durant le week-end. Les spécialistes prévoient entre 31 et 36 degrés. Pour toute la Suisse. en dessous de 800 m, le risque induit par les températures élevées, qui mettent les organismes à contribution, est de 3 et il monte à 4 voire 5 (danger très fort) au Tessin.

Plusieurs villes et cantons romands ont déclenché des plans canicule, invitant notamment à prendre garde aux efforts physiques et à maintenir la température des logements la plus fraîche possible.

Le risque d'incendie n'est pas à négliger, dans l'ensemble de la Suisse. Il est même très élevé en Valais.

En cas de chaleur extrême, les ouvriers sur les chantiers sont parmi les premiers à souffrir. Le syndicat Unia a appelé à ne pas hésiter à stopper les travaux. Il en va de la responsabilité des entrepreneurs.

