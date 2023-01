Prix record des véhicules en 2022

Les tarifs des véhicules neufs comme d'occasions ont grandement progressé ces derniers mois en Suisse. L'offre réduite de quatre-roues, associée à l'augmentation des coûts énergétiques ainsi qu'à une forte inflation a fait exploser les prix.

Les prix des véhicules neufs et ceux des véhicules d'occasion ont augmenté de respectivement 9% et 15% par rapport à l'année précédente, indique mercredi la plateforme Autoscout24. En 2022, une voiture neuve coûtait en moyenne 55'982 francs, soit environ 4800 francs de plus que l'exercice précédent.

Ce sont les voitures électriques qui ont connu la plus forte hausse avec 20% de plus. Concernant les modèles, les berlines et les minivans ont remporté la première place à égalité avec une progression de 10%.

En outre, l'offre s'est vue restreindre pour tous segments et types de carburant confondus. Le nombre d'annonces en ligne a reculé de 8%, détaille un communiqué.

'Le contrecoup de la pandémie de coronavirus, la pénurie de puces et de matières premières ainsi que la guerre en Ukraine ont eu un impact négatif sur la disponibilité des véhicules,' explique Maurice Acker, responsable des clients commerciaux chez Autoscout24.

Pour 2023, 'les prix resteront à un niveau élevé, mais les nouvelles augmentations seront plus modérées que celles des deux dernières années,' prédit M. Acker en soulignant la tendance des conducteurs à faire réparer leurs voitures plutôt qu'à acheter de nouvelles. Dans ses prévisions, il relève également l'enraillement des chaînes d'approvisionnement des constructeurs automobiles.

/ATS