Produits nocifs pour le climat: Greenpeace ne veut pas de publicité

Greenpeace appelle Coop et Migros à cesser les publicités pour des produits nocifs pour le climat et l'environnement. Les détaillants et leurs filiales sont responsables de 16% des émissions de gaz à effet de serre en Suisse en raison de la publicité, selon l'ONG.

Greenpeace se base sur une étude réalisée par le bureau de recherche Infras, indique l'ONG dans un communiqué diffusé mercredi. Selon l'enquête, la consommation supplémentaire due à la publicité provoque jusqu'à 7% des émissions totales de gaz à effet de serre en Suisse.

Comme Migros et Coop dépensent beaucoup d'argent pour la publicité, les détaillants devraient édicter des règlements publicitaires contraignants, car chaque franc dépensé en publicité ne pèse pas de la même manière sur le climat, relève Greenpeace.

Ainsi, un franc de publicité pour des produits animaux provoque quatre fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'un franc pour des produits de substitution végétaliens. Or, les produits animaux font l'objet d'une publicité bien plus importante que les produits végétaliens, ajoute l'ONG.

/ATS