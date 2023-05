Quelque 400 bénévoles à l'oeuvre en prévision des combats de vaches

Les vaches croiseront les cornes à Aproz (VS) les 13 et 14 mai à l'occasion de la finale nationale de la race d'Hérens 2023. L'événement mobilise cinq syndicats d'éleveurs et des centaines de bénévoles.

Il s'agit des syndicats d'éleveurs d'Evolène, de La Sage, des Haudères, d'Hérémence et de St-Martin. C'est ainsi toute une région - le Haut Val d'Hérens - qui s'active pour cet événement devenu de plus en plus imposant au fil des ans, indique à Keystone-ATS Florian Pannatier, responsable presse de la manifestation.

Les bénévoles sont les maillons indispensables de chaque édition. Cette année, ils sont quelque 400 à assurer le montage des infrastructures durant deux bonnes semaines.

'Le site de Pra Bardy à Aproz, loué pour l'occasion à l'armée, est vierge de tout équipement', rappelle Florian Pannatier. Il s'agit de le doter notamment d'une arène, de gradins, d'une zone pour les bêtes, de cantines, d'une zone parking, d'installations électriques ou encore de toilettes.

Shita absente

Le dimanche 14 mai, jour de la fête des mères, quelque 160 vaches se mesureront dans l'arène. Blessée, Shita, la reine nationale 2022, ne sera pas de la partie, confirme Florian Pannatier.

Il se pourrait bien que le Haut-Valais se déplace en force avec des bêtes capables de l'emporter dans toutes les catégories. Tigra, Metis, Victoire, Saphir ou Toscana ont en effet toutes réussi à obtenir le titre de reine de leur catégorie ce printemps, indique le Race d'Hérens Tour dans un communiqué. Mais Funny ou Comanche, sacrées à la fois reines sur leur alpage et dans l'arène, ou la valdotaine Saventa doivent aussi être suivies attentivement.

Quelques vaches en provenance de l'extérieur du canton participeront aux joutes. Elles feront le déplacement de Panex (VD), Marsens (FR), Pont-la-Ville (FR) ou encore Gempenach (FR).

Intensité et suspense

Fait exceptionnel: Toutes les vaches de première catégorie (les plus lourdes) sacrées reines dans les éliminatoires de l'automne dernier et de ce printemps sont inscrites pour la finale. 'Cela augure de combats intenses et de suspense', estime Florian Pannatier.

L'an dernier l'événement a attiré 15'000 spectateurs. La finale des finales qui verra s'affronter dimanche les reines de chaque catégorie est retransmise en direct sur la RTS, et cette année également sur la SRF.

Dénonciation pénale

Ces joutes ne sont pas du goût de tout le monde. En mars dernier, l'association Ecologie et Altruisme a déposé une deuxième dénonciation pénale contre les combats de vaches gestantes auprès du ministère public valaisan pour atteinte à la dignité animale.

Une première dénonciation avait été classée par la justice valaisanne en janvier 2023. Une décision jugée arbitraire par l'association.

/ATS