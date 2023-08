Raiffeisen voit son bénéfice progresser d'un quart au 1er semestre

Raiffeisen a vu son bénéfice bondir d'un quart au premier semestre. Tous les postes de produit affichent des progressions, y compris le volume hypothécaire. Pour l'ensemble de 2023, la direction s'attend à des chiffres supérieurs à ceux de 2022.

Entre janvier et juin 2023, le produit d'exploitation a progressé de 20,9% à 2,04 milliards de francs, indique le groupe saint-gallois mercredi dans un communiqué. Le résultat opérationnel a bondi de 43,5% à 894 millions, pour un bénéfice net de 701 millions, en progression de 26,0% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

La rentabilité s'est également améliorée, les charges d'exploitation ne s'étant alourdies que de 6,9% à 1,03 milliard, un chiffre tout de même supérieur aux projections de Raiffeisen, dont les besoins en personnel se sont accrus. Le rapport coût-produit s'est établi à 50,6%, contre 57,2% sur la même période un an plus tôt.

Pilier historique de l'activité de la coopérative bancaire, le produit des opérations d'intérêt a progressé de 25,0% à 1,54 milliard, grâce au retour des taux d'intérêt en terrain positif opéré par la Banque nationale suisse (BNS). Le résultat des opérations de commissions et de prestations de service a crû de 3,7% à 310,9 millions et celui des opérations de négoce de 14,6% à 133,0 millions.

Croissance de la gestion de fortune

Les crédits hypothécaires ont progressé de 1,7% à 207,1 milliards, conformément au rythme du marché. La part de marché est stable à 17,6%, indique l'établissement. Les dépôts de la clientèle ont crû de 0,4% à 205,6 milliards en dépit de la tendance négative à l'oeuvre.

Enfin, la banque a comptabilisé un afflux d'argent frais de 1,8 milliard dans ses dépôts, pour une masse sous gestion de 246,6 milliards. Ceci s'explique par la croissance des opérations de prévoyance et de placement, mais également par celle des mandats de gestion de fortune, ceux-ci ayant progressé de 15,6% en nombre et des 16,9% en volume.

La coopérative a ouvert 16'600 nouveaux dépôts, accueilli 25'700 nouveaux clients et 35'000 nouveaux sociétaires.

Au chapitre des perspectives, Raiffeisen dit s'attendre à un second semestre placé sous le signe de la volatilité sur le marché des capitaux. Au plus tard après une éventuelle nouvelle hausse des taux directeurs en septembre 2023, les taux d'intérêt ne devraient plus augmenter en Suisse, estime la direction, qui se dit optimiste pour l'exercice en cours et prévoit un résultat supérieur à celui de l'exercice 2022.

/ATS