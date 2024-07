Rails: le tronçon Viège-Täsch fermé jusqu’à la mi-août

Le tronçon ferroviaire Viège-Täsch restera fermé au moins jusqu’à la mi-août. Gonflée par les intempéries, la Viège, qui longe les voies de chemin de fer, a provoqué d'importants dégâts à plusieurs endroits du tracé. Des bus de remplacement circulent.

'La situation entre Kalpetran et St. Niklaus est particulièrement critique', indique mercredi en conférence de presse Egon Gsponer, responsable de l’infrastructure au sein de la compagnie ferroviaire Matterhorn Gotthard Bahn. La remise en état des voies y est difficile en raison de l’ampleur des dégâts et de la difficulté d’accès à ces sites qui compliquent le transport de matériel et des machines de chantier.

Il n'est pas encore possible d'articuler des coûts. 'Ils seront supérieurs à 10 millions de francs pour ce qui concerne la réparation', relève le CEO Fernando Lehner. A ce montant, il faut encore ajouter plus d’un million pour les frais liés à la mise en place de bus de remplacement, précise-t-il.

/ATS