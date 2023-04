Rebond des nuitées hôtelières en février

Les nuitées hôtelières ont rebondi en février, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés mardi. Si les hôtes venus de l'étranger ont fortement contribué à ce rebond, les nuitées des voyageurs venus de Suisse ont également augmenté.

Les nuitées hôtelières ont bondi de 14% en février sur un an à 3,3 millions. Elles se sont réparties entre les hôtes venus de l'étranger (1,39 millions) et ceux habitant en Suisse (1,91 millions).

La forte hausse des nuitées des hôtes étrangers en février, soit +35% sur un an, a été portée par l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, qui sont les trois principaux pays de provenance des hôtes venus de l'étranger. La France et l'Italie complètent le top cinq.

Seul autre pays non européen dans le top 10 des principaux pays de provenance, le Brésil a également enregistré une forte hausse des nuitées de ses ressortissants, de 35,6% sur un an à 23'015 nuitées.

/ATS