Rebond des ventes de voitures neuves en Suisse au mois de mai

Les ventes de voitures neuves ont poursuivi leur redressement au mois de mai en Suisse et au Liechtenstein, profitant de l'élan observé depuis le début de l'année. L'engouement pour les propulsions électriques ou hybrides se confirme.

Le mois dernier, le nombre de nouvelles immatriculations de voitures de tourisme a crû de 16,9% sur un an à 21'569, écrit vendredi Auto-Suisse dans un communiqué. Entre janvier et mai, la progression atteint 11,6%. Cette tendance s'explique principalement par le raccourcissement des délais de commande de nombreux modèles, qui ont retrouvé leur niveau normal.

Le marché n'a cependant pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie, et sur les cinq premiers mois de l'année, le nombre de voitures neuves écoulées s'inscrit en recul de 30'000 par rapport à 2019. 'Nous ne retrouverons pas le niveau habituel d'immatriculations avant l'année prochaine, voire en 2025 seulement', a déclaré Christoph Wolnik, porte-parole d'Auto-Suisse, cité dans le communiqué.

En mai, les propulsions électriques et hybrides représentaient ensemble une part de marché de 55,2%, en hausse de six points de pourcentage par rapport au même mois en 2022. Une voiture neuve sur cinq roulait uniquement à l'électricité, les hybrides rechargeables représentaient 7,8% et les 27,4% restants étaient des tout hybrides et des semi-hybrides non raccordables au réseau.

/ATS