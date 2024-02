Recours contre l'attribution de la concession radio octroyée à RJB

Canal Alpha a fait recours contre la décision de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) d'octroyer la concession radio pour la zone Bienne Jura bernois à RJB. Le groupe neuchâtelois le motive dans l'intérêt d'une couverture médiatique équilibrée dans la région.

'll est manifeste que le groupe Steulet, au travers de BNJ Media et d'autres sociétés ou personnes, contrôlera 3 concessions de radio: RTN à Neuchâtel, RFJ dans le Jura et RJB dans le Jura bernois et la région de Bienne (aux côtés du groupe Gassmann)', a expliqué vendredi Canal Alpha, qui a obtenu une nouvelle concession TV pour région de Bienne, Jura bernois, Seeland, agglomération de Granges et district du Lac de Fribourg avec Canal B.

Le groupe a rappelé la règle des 2+2, qui stipule qu'un acteur ne doit pas contrôler plus de 2 concessions de radio et 2 concessions de télévision. Cette norme doit 'être respectée pour éviter la concentration des médias, la concurrence déloyale et pour éviter qu'un acteur ne dispose à lui seul d'une part trop importante de la redevance', a-t-il ajouté.

/ATS