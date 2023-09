Recul du télétravail dans les PME (étude)

Le nombre de petites et moyennes entreprises (PME) ayant adopté le télétravail a reculé ces dernières années, mais devrait à l'avenir rester stable, selon un étude publiée mardi par l'association Digitalswitzerland.

Depuis 2020, le nombre de PME proposant à leurs salariés l'option du télétravail a continuellement diminué, passant de 67% il y a trois ans à 56% actuellement, selon un sondage réalisé auprès de 502 dirigeants d'entreprises.

La part des sociétés estimant qu'aucun de leurs salariés peut oeuvrer à distance a par ailleurs augmenté sur la période d'environ 30% à plus de 40%. Parallèlement, celles estimant qu'une partie de leurs effectifs peut aller en 'home-office' a diminué de 50% à quelque 40%.

Ce repli 'est important', ont souligné les auteurs de l'étude, estimant que les employeurs 'ont perdu ces dernières années leu vision positive du télétravail'.

Par répartition géographique, les villes de Zurich et Genève offrent les plus grandes opportunités de télétravail, alors que la Suisse centrale et le Plateau y semblent les plus rétives.

Quelque 73% des personnes interrogées s'attendent à ce que la part de télétravail reste stable ces prochaines années.

Les modes de communication entre télétravailleurs et entreprises sont dominés par les outils classiques comme le téléphone et les courriels, utilisés par plus de 80% des sondés. Suivent les logiciels de réunion en ligne (Skype, Teams, Zoom, Google Meet) et les services de messagerie (Whatsapp, Signal, Threema, Wire). Les plateformes collaboratives comme Slack, Confluence et Sharepoint sont par contre de plus en plus délaissées.

/ATS