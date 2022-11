Red Bull nomme trois administrateurs après la mort du fondateur

Red Bull a désigné vendredi trois administrateurs à la direction du producteur autrichien des boissons énergisantes, suite au décès en octobre du fondateur de la marque qui donne des ailes, Dietrich Mateschitz.

'Comme nous le souhaitions avec mon père et nos partenaires thaïlandais, c'est un conseil d'administration qui gérera les affaires commerciales' de la marque, a écrit le fils unique du milliardaire Mark Mateschitz dans une lettre aux employés rendue publique. Les trois administrateurs sont Franz Watzlawick, le PDG de l'activité boissons de la société, le directeur financier Alexander Kirchmayr et Oliver Mintzlaff, le directeur général des projets et investissements d'entreprise, indique le courrier.

Mark Mateschitz, qui s'occupait jusqu'à présent de la branche consacrée aux sodas de Red Bull, a annoncé sa démission pour 'se concentrer' sur son 'rôle d'actionnaire'. Il possède 49% du capital. Les héritiers de la famille thaïlandaise Yoovidhya détiennent le reste.

Aussi secret que sa firme était célèbre, son père avait fait de la marque Red Bull l'un des fleurons de l'industrie agro-alimentaire du pays d'Europe centrale, à grand coup de marketing sportif. Homme le plus riche d'Autriche, il est mort le 22 octobre dernier à l'âge de 78 ans, laissant à son fils un véritable empire sportif, médiatique, industriel, mais aussi immobilier.

Sa fortune était estimée par Forbes en 2022 à 27,4 milliards de dollars. Dietrich Mateschitz avait créé sur le tard Red Bull - 'taureau rouge' en anglais - en 1984, après avoir découvert le breuvage au bar d'un hôtel hongkongais. Red Bull emploie actuellement plus de 13'000 personnes dans 172 pays, avec un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros (7,9 milliards de francs), et vend près de 10 milliards de canettes par an.

/ATS