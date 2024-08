Revenus et rentabilité en hausse pour Alcon

Le géant des soins ophtalmiques et des implants oculaires Alcon a amélioré ses recettes et la rentabilité au deuxième trimestre. Le groupe a confirmé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année.

Après avoir déjà progressé sur les trois premiers mois de l'année, le groupe genevois a enregistré au second partiel un chiffre d'affaires net en hausse de 3% (6% à taux de change constants) sur un an à 2,5 milliards de dollars, a-t-il annoncé mardi soir.

La division Surgical (implants, consommables et équipements) a vu ses recettes progresser de 3% et l'unité Vision Care (lentilles de contact et santé oculaire) a enregistré une poussée de 4%. Les ventes aux parties tierces ont quant à elles crû de 3%.

La multinationale genevo-texane a également amélioré sa rentabilité, avec une marge opérationnelle de 12,8%, contre 11,2% au deuxième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation a progressé de 17,8% à 318 millions de dollars et le bénéfice net a crû de 32% à 223 millions.

Indicateur privilégié à Wall Street, où Alcon est aussi coté, le bénéfice par action (BPA) dilué a bondi de 32% à 0,45 dollar.

Ces chiffres clés sont mitigés comparés aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP. Alors que les recettes et la marge opérationnelles sont quelque peu inférieures au consensus du marché, le BPA de base est conforme aux prévisions.

La croissance a été portée 'par la solide demande' et une 'présence géographique équilibrée', a souligné le directeur général David Endicott, cité dans un communiqué. Au second semestre, le groupe veut se concentrer sur les lancements de produits 'qui (le) positionneront idéalement pour (sa) prochaine phase de croissance en 2025 et au-delà', a ajouté le dirigeant.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la direction table toujours sur des ventes en hausse de 7% à 9% dans une fourchette de 9,9 à 10,1 milliards de dollars. Apurée de tout facteur non récurrent, la marge opérationnelle est attendue entre 20,5% et 21,5%. Le BPA ajusté doit quant à lui s'établir entre 3,00 et 3,10 dollars.

/ATS