Rheinmetall, dopé par la guerre, va intégrer l'élite boursière

Rheinmetall, fabricant d'une partie des chars Leopard attendus par les Ukrainiens, va intégrer l'indice vedette allemand Dax, a annoncé vendredi soir l'opérateur francfortois Deutsche Börse. Il remplacera Fresenius Medical Care, spécialisée dans la dialyse.

Le changement 'sera effectif le 20 mars', a précisé l'opérateur dans son communiqué.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il y a un plus d'un an, l'industrie de l'armement a le vent en poupe. Les actions de Rheinmetall ont progressé de 190% depuis 2022 et cela faisait plusieurs mois que le groupe était perçu comme le candidat le mieux placé à la promotion au Dax en raison des performances de son titre.

Néanmoins, il avait dû s'incliner récemment face au second groupe bancaire allemand Commerzbank qui lui avait volé la vedette et était arrivé avant lui le 27 février dernier au sein du Dax en remplacement du gazier Linde.

Doublement du chiffre d'affaires

Rheinmetall, qui présente ses résultats annuels le 16 mars prochain, a promis des bénéfices record. Il table également sur un doublement de son chiffre d'affaires d'ici 2025 grâce à une hausse des commandes notamment d'Australie et de Grande-Bretagne.

Dirigé par Armin Papperger, un ingénieur de formation qui a fait toute sa carrière au sein du groupe, Rheinmetall emploie environ 25'000 personnes sur 133 sites de production éparpillés sur toute la surface du globe. En 2021, l'entreprise qui fabrique aussi bien des armes et des munitions que du matériel électronique, a enregistré un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros.

La Bourse décide régulièrement plusieurs fois par an de la composition de ses indices. Le critère déterminant pour une place dans un indice est la valeur boursière des actions librement négociées et détenues par le public.

/ATS