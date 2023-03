Rivella accélère la cadence en 2022

Le producteur de boissons Rivella a augmenté ses ventes l'année dernière, profitant d'un rétablissement de la demande après les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. L'entreprise argovienne compte désormais une direction bicéphale.

Les ventes de la société - qui commercialise en plus de la boisson éponyme, notamment les jus de fruits Michel et l'eau vitaminée Focuswater - ont accéléré de 12% à 132 millions de francs, a détaillé Rivella mardi dans un communiqué. La société a écoulé 99 millions de litres de boissons, 7,6% de plus qu'en 2021.

Quelque 31 millions de litres ont été distribués à l'étranger, la premier marché étant les Pays-Bas.

'Au cours des premières semaines de l'année 2022, la restauration et le secteur événementiel souffraient encore des restrictions liées à la pandémie. Mais la demande s'est rétablie progressivement', a indiqué le producteur de boissons désaltérantes, qui dit avoir subi 'une traversée du désert de deux ans due au coronavirus'.

La société s'est également dotée d'une double direction générale. Silvan Brauen, actuellement directeur du marketing, prendra la fonction de codirecteur des marchés à partir du 1er mai aux côtés du directeur général Erland Brügger. Ce dernier réduira son taux d'occupation et prendra la codirection des opérations.

/ATS