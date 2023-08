Roger Federer présente une collection de vêtements de sa création

Avec le designer vedette britannique Jonathan Anderson, Roger Federer a créé une collection pour la marque de vêtements japonaise Uniqlo. L'ex-superstar du tennis va la lancer dans les magasins américains et en ligne pour le début de l'US Open le 28 août.

'J'ai hâte de voir ça', a fait savoir Roger Federer sur Instagram. Selon une présentation faite à New York dans le magasin Uniqlo de la Cinquième Avenue à Manhattan, il s'agit d'une ligne de mode sport et loisirs dans les couleurs noir, gris et bleu. D'après le 'New York Times', la collection comprend trois vestes, deux pantalons, des short sainsi qu'un pull, un polo et un sac.

Avec cette collection, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem s'affiche pour la maison de mode japonaise qui, selon les médias, lui verse 30 millions de dollars par an. Le Bâlois de bientôt 42 ans a signé ce contrat record de dix ans en 2018.

'Ensemble, nous avons pu créer une ligne élégante et confortable ancrée dans un style de tennis classique, a précisé Federer. Jonathan est talentueux, créatif et incroyablement pragmatique. Ce fut un plaisir de travailler avec lui sur cette collection.'

L'activité de Federer dans le monde de la mode n'est pas nouvelle. Il est également la figure de proue de la marque de sport suisse On Running Shoes dont il est actionnaire. Il collabore cette fois avec le designer Jonathan Anderson qui a notamment rafraîchi la marque Converse, propriété de Nike, en lui apportant de la couleur.

/ATS