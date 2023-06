Roger Nordmann quitte la présidence du groupe pour la CEP

Le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD) quitte la présidence du groupe socialiste au Parlement. Il est candidat pour entrer dans la commission d'enquête parlementaire (CEP) sur Credit Suisse, annoncé mardi le PS.

'Pour avoir les coudées franches, je démissionne de la présidence du groupe, et je me porte candidat à la présidence de la CEP', a déclaré le Vaudois devant les médias au Palais fédéral. Et d'estimer qu'il serait assez judicieux d'avoir un Romand à la tête d'une enquête sur une affaire dont l'épicentre est à Zurich.

Après la crise de 2008, on se retrouve dans la même situation, a-t-il poursuivi. 'Il faut tout faire pour que cela ne se reproduise pas.'

Le National se prononcera sur la création de cette commission mercredi, le Conseil des Etats jeudi. Si la CEP est acceptée, elle comptera 14 membres, sept de chaque Chambre. La commission aura un budget de cinq millions de francs.

/ATS