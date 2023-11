Rolex et Micarna accueillis par la promotion foncière à Fribourg

L'Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF) a vécu une année 2023 faste, avec les installations prévues de Rolex à Romont et de Micarna à St-Aubin. Pour l’heure, les sites gérés par l’organisme fribourgeois accueillent 200 emplois environ.

Le premier mandat de prestations donné par le Conseil d’Etat se terminera à fin 2023, a rappelé lundi à St-Aubin l'ECPF en dressant son bilan annuel, en présence du ministre de l'économie Olivier Curty. Il fixait les missions à accomplir, les exigences à remplir ainsi que le cadre opérationnel et financier. Les objectifs ont été atteints.

Le site de La Maillarde, à Romont, a bénéficié de 3,1 millions de francs d'investissement cette année, 27 millions depuis le début des travaux. Quelque 250 emplois y seront créés dès 2025 par Rolex, avant l'installation de l'horloger de luxe genevois en 2029 à Bulle, où il investira plus d'un milliard et générera plus de 2000 postes.

A Romont, où le site est totalement occupé désormais, Rolex investira environ 30 millions pour adapter deux halles.

/ATS