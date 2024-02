Royaume-Uni: l'inflation stable à 4,0% sur un an en janvier

L'inflation est demeurée stable à 4% sur un an en janvier comparé à décembre au Royaume-Uni, soit encore deux fois supérieure à la cible de la banque d'Angleterre, mais meilleure qu'attendue par les économistes.

Les factures de gaz et d'électricité ont été les principaux facteurs haussiers, éclipsés par un repli des prix des meubles, de l'alimentaire et les boissons non alcoolisées, précise l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport mensuel publié mercredi.

C'est le premier repli des prix alimentaires et des boissons non alcoolisées depuis septembre 2021, soit près de deux ans et demi.

'L'inflation ne recule jamais en une parfaite ligne droite, mais notre plan fonctionne. Nous avons fait d'énormes progrès pour faire reculer l'inflation' du pic de 11% atteint en octobre 2022, ce qui représentait un record en 40 ans, commente le ministre des Finances Jeremy Hunt.

'La Banque d'Angleterre (BoE) anticipe qu'elle reviendra autour de 2% d'ici quelques mois', ajoute-t-il.

Paul Dales, de Capital Economics, estime que le chiffre plus faible qu'attendu de l'inflation pour le mois dernier - les analystes misaient sur 4,2% en moyenne - conforte les prévisions d'un repli de l'inflation sous la cible de 2% de la BoE en avril.

Mardi, l'ONS avait publié des chiffres du chômage indiquant que les salaires réels ont continué d'accélérer au dernier trimestre 2023, ce qui pourrait l'inciter cependant à ne pas baisser trop vite son taux directeur, actuellement à 5,25%.

La principale responsable des finances pour le parti d'opposition travailliste, Rachel Reeves, a fustigé une inflation 'encore au-dessus de l'objectif de la Banque d'Angleterre', mettant des 'millions de familles britanniques' sous forte pression financière.

L'inflation et l'économie joueront un rôle important dans les élections législatives qui devraient se tenir cette année dans le pays, et pour lesquelles les travaillistes courent pour l'instant largement en tête d'après les sondages.

