Royaume-Uni: léger repli de l'inflation en août à 6,7%

L'inflation a très légèrement reculé en août au Royaume-Uni, à 6,7% sur un an, au plus bas depuis février 2022, contre 6,8% un mois plus tôt, indique l'Office national des statistiques (ONS) mercredi.

Les prix alimentaires sont ceux qui ont le plus contribué au repli, éclipsés par un rebond des prix du carburant, précise l'ONS.

Ceux des services ont également baissé, ce qui a fait reculer l'inflation sous-jacente plus que son taux global, précise l'ONS.

Le chancelier de l'Echiquier Jeremy Hunt s'est félicité d'un plan de lutte contre l'inflation 'qui fonctionne' tout en reconnaissant que ce taux reste 'trop élevé'.

Le marché avait anticipé un rebond de l'inflation dans la foulée de celui des prix du carburant, et la livre sterling réagissait par conséquent à la baisse: elle cédait -0,29% à 1,2354 dollar vers 06H20 GMT.

Une inflation plus basse va dans le sens d'un moindre resserrement monétaire par la Banque d'Angleterre, qui annoncera une nouvelle décision sur ses taux jeudi.

