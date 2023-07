SGS étoffe ses revenus semestriels et relève ses ambitions

Le groupe SGS a bouclé les six premiers mois de 2023 sur des revenus en hausse, alors que le bénéfice net a été grevé par des effets de change négatifs. Forte de sa performance, l'entreprise a relevé son objectif de croissance pour l'ensemble de l'année.

Les recettes engrangées entre janvier et juin se sont montées à 3,28 milliards de francs, en hausse de 0,9% sur un an. Ajustée de l'effet des devises, la croissance est ressortie à 8,5%, a précisé le géant de l'inspection et de la certification lundi dans un communiqué. En termes organiques, c'est-à-dire corrigée également des acquisitions, elle a progressé de 2,3 points de pourcentage (pp) à 8,1%.

La performance a été soutenue en particulier par les divisions Natural Resources & Knowledge, Connectivity & Products et Industries & Environment. En termes géographiques, les régions Asie et Amériques ont connu une croissance à deux chiffres, alors qu'en Europe, la progression a également été au rendez-vous 'malgré des conditions de marché difficiles'.

L'excédent opérationnel (Ebit) ajusté s'est établi à 462 millions de francs, 0,9% de mieux qu'au premier semestre 2022, tandis que la marge afférente est restée stable, à 14,1%. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est cependant contracté de 1,4% à 272 millions. Exprimé par action et sur une base ajustée, il s'est néanmoins enrobé de 1,9% à 1,64 francs.

Si les revenus de la multinationale genevoise à mi-parcours ont dépassé les attentes des experts consultés par AWP - la croissance organique dépassant même les projections les plus optimistes - la rentabilité en revanche a déçu.

Pour la suite de l'exercice, la direction de SGS table désormais sur une croissance organique comprise entre 5 et 9%, contre 5% jusqu'ici. Les autres objectifs ont été confirmés, à savoir une amélioration de l'Ebit et de la marge correspondante par rapport à 2022, ainsi qu'un dividende stable.

'Nous sommes très satisfaits avec notre performance robuste au premier semestre', s'est félicité le directeur général (CEO) Frankie Ng. Le flux de trésorerie opérationnel notamment a augmenté de 40,3% à 369 millions.

'Cela reflète la solidité de notre modèle d'affaires et l'exécution efficiente de notre réseau mondial, qui a apporté une génération de liquidités considérable', a-t-il poursuivi, laissant entendre que cette forte dynamique est appelée à se poursuivre en seconde moitié d'exercice.

/ATS