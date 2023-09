SGS s'empare des 40% qu'il ne détenait pas dans Maine Pointe

SGS détient désormais l'intégralité du capital-actions de la société américaine Maine Pointe.

Le groupe genevois d'inspection et de certification a acquis pour un montant non dévoilé la participation restante de 40% dans la société de conseils américaine en matière de chaînes d'approvisionnement, après s'être emparé en 2019 de 60% des parts.

Maine Pointe permet à sa clientèle d'optimiser et d'améliorer leurs processus d'affaires à la faveur de ses services se concentrant sur l'approvisionnement, la logistique et les opérations, sur la base de l'analyse des données, précise mercredi SGS. L'entreprise dispose d'une base de clients dans les services industriels et de fabrication, la chimie, les biens de consommation, ainsi que dans les secteurs du pétrole et du gaz.

/ATS