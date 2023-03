SGS vend des activités d'inspection de véhicules

Le groupe genevois SGS a annoncé jeudi la cession de ses activités Automotive Asset Assessment et Retail Network Services au belge Macadam. Les détails financiers de cette transaction n'ont pas été précisés.

Ces activités de contrôle des véhicules et des concessionnaires comprend plus de 250 employés répartis dans 19 pays en Europe. Elle a dégagé l'année dernière des recettes de 21 millions d'euros, selon un communiqué du géant de l'inspection et de la certification.

Cette cession, qui doit être finalisée au 1er juillet, intervient dans le cadre du réajustement du portefeuille d'activité de SGS.

/ATS