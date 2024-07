SIX reprend le négoce après la résolution d'une panne informatique

L'opérateur helvétique de places financières SIX a repris le négoce des actions à 11h30 après l'interruption survenue mercredi matin. Un porte-parole a confirmé à l'agence AWP que la panne de positionnement des cours avait été résolue.

La cause du problème avec le flux de données SIX MDDX continue d'être analysée, précise un communiqué adressé aux clients. Selon un porte-parole, il s'agirait d'un problème interne et non pas d'une attaque externe sur les systèmes de données.

Peu après le début du négoce, aucun cours ou indice n'était affiché sur SIX et à la Bourse espagnole SME. En Suisse, le négoce a été arrêté à 10h00 et a été justifié par une 'égalité de traitement' des participants au marché. En Espagne, le négoce s'est poursuivi.

Le négoce des options et des produits structurés a repris à 11h45 et celui des obligations à 12h00.

