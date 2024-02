SPS optimiste pour l'année en cours après un exercice 2023 positif

La société immobilière Swiss Prime Site (SPS) a vu son revenu des loyers progresser en 2023 de 4,3% à 438 millions de francs, à périmètre comparable. Indexation des loyers, nouvelles mises en location et baisse du taux de vacance ont contribué à la performance.

SPS a profité d'une demande solide pour des bâtiments de bureaux en centre-ville, permettant de convaincre de nouveaux locataires 'de première qualité' du secteur public et privé, précise le communiqué. Le résultat opérationnel (Ebit) avant revalorisations, incluant les opérations non poursuivies et poursuivies, est ressorti à 553,3 millions de francs, après 389,6 millions l'année précédente, indique la société soleuroise dans son rapport annuel jeudi.

Le bénéfice net des seules activités poursuivies est ressorti à 86,7 millions, en chute de 78,2%. Hors effet de revalorisations et incluant les opérations non continues, le bénéfice net atteint 459,8 millions, après 300,6 millions un an plus tôt.

Les effets de revalorisation ont été négatifs à hauteur de 250 millions. La vente de Wincasa a entraîné un gain unique de 149,3 millions. Les charges ont diminué à 269 millions de francs. Mais les frais d'intérêt ont progressé à 58,5 millions, en raison d'un coût de refinancement plus élevé.

La valeur du portefeuille est restée stable à base comparable à 13,1 milliards et se compose de 159 biens immobiliers pour une surface locative de 1,7 millions de mètres carrés.

Le résultat opérationnel consolidé hors effets de dilution (FFO, Fund from operations) a progressé de 1,3% à 4,05 francs par titre.

Dividende stable

Les actionnaires se verront proposer un dividende stable de 3,40 francs par action. Cela correspond à un rendement du dividende de 3,8%.

Le taux de vacance s'est réduit à 4,0%, après 4,3%.

Les résultats sont globalement en ligne avec les prévisions du consensus AWP au niveau du revenu des loyer, mais les effets de revalorisation ont pesé plus que prévu, alors que les analystes tablaient sur -180,2 millions. Le bénéfice net était attendu à 280,4 millions.

Pour l'exercice en cours, SPS table sur une forte hausse du revenu des loyers grâce à la mise en location de plusieurs nouvelles surfaces. Plusieurs biens immobiliers seront vendus pour réallouer des fonds sans devoir faire appel à des financements extérieurs. Le FFO est attendu entre 4,10 et 4,15 francs par titre. Le taux de vacance devrait s'inscrire en dessous de 4%. Enfin les actifs sous gestion devraient dépasser la barre des 9 milliards de francs.

/ATS