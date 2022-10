Sabotage à l'origine de la panne du transport ferroviaire allemand

Un acte de 'sabotage' visant des câbles de liaison radio a provoqué samedi matin la paralysie du trafic ferroviaire dans le nord de l'Allemagne.

Durant près de trois heures, dans le nord du pays, l'ensemble des liaisons à grande vitesse et régionales, ainsi que les transports de marchandises, ont été interrompus.

Après le rétablissement partiel du trafic, la compagnie Deutsche Bahn a affirmé qu'un 'sabotage' était à l'origine de la panne.

Ce sabotage a visé des 'câbles indispensables à la circulation des trains', a précisé à l'AFP la compagnie allemande.

'Des câbles indispensables à l'exploitation ont été volontairement et intentionnellement sectionnés', a confirmé le ministre des Transports, Volker Wissing. 'Il est clair qu'il s'agit d'une action ciblée et délibérée', a-t-il ajouté, précisant que le mobile n'était pas 'encore connu'.

Il s'agirait plus précisément du réseau radio GSM-R des trains servant à la communication avec les conducteurs mais aussi, plus globalement, d''interface centrale entre les trains et l'infrastructure' de contrôle, selon le Spiegel, le premier média à évoquer, en citant des sources sécuritaires, des soupçons de sabotage.

Voyageurs bloqués

'Nous savons à présent que les câbles ont été sectionnés intentionnellement à deux endroits', a précisé M. Wissing, évoquant un 'acte clairement prémédité'.

Des 'câbles en fibre optique' auraient ainsi été découpés à Berlin et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d'Allemagne, a précisé pour sa part le quotidien populaire Bild.

Une telle action ne serait pas à la portée du premier venu et nécessiterait 'certaines connaissances' du système ferroviaire, soulignent des sources proches de la Deutsche Bahn auprès de Bild..

L'incident a notamment entraîné une interruption des liaisons entre Berlin et certaines régions de l'ouest et du nord du pays comme le Schleswig-Holstein, les villes de Hambourg et Brême ou encore la Basse-Saxe et une partie de la Rhénanie du nord-Westphalie.

La liaison Berlin-Amsterdam avait aussi été suspendue.

Des milliers de voyageurs sont ainsi restés bloqués dans les gares samedi matin.

La police fédérale a été chargée de l'enquête.

Cet acte intervient un peu plus de deux semaines après des actions de sabotage visant les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Allemagne.

/ATS