Salades de fruits: 5% sont souillées par des bactéries

Les salades de fruits du commerce peuvent contenir des bactéries pathogènes. Des échantillons prélevés l'an dernier par les chimistes cantonaux ont révélé qu'environ 5% d'entre elles étaient souillées. Or cela peut représenter un risque pour la santé.

Les chimistes cantonaux ont prélevé 205 échantillons de macédoines de fruits dans toute la Suisse et au Liechtenstein entre mai et septembre 2022, ont-ils indiqué mercredi. Ils ont été collectés dans des restaurants, des magasins et chez d'autres fournisseurs.

Pour mesurer au plus juste la prévalence des bactéries lors de grande production, les échantillons ont été prélevés de manière ciblée, notamment en fonction des variétés de fruits plus susceptibles d'être contaminées, comme les fruits peu acides tels que le melon ou la pastèque.

Staphylocoques et listeria

Les 5% de macédoines de fruits contaminées par des bactéries l'étaient par exemple par des staphylocoques et des listeria. Un constat nettement plus mauvais que celui attendu par les chimistes cantonaux pour ce type de produits.

Au vu de ces résultats, des mesures ont été prises auprès des entreprises productrices afin d'identifier la source de contamination et de tenter d'améliorer la situation.

Aucune salmonelle n’a été mise en évidence pendant cette campagne, notent les chimistes cantonaux, mais il est néanmoins nécessaire de rester vigilant, leur développement restant encore possible.

Températures et durée de conservation

Les salades de fruits peuvent représenter un risque pour la santé en particulier si les températures et durées de conservation ne sont pas adéquates.

Ces produits sont surtout susceptibles de poser problème aux personnes vulnérables, comme les résidents des maisons de retraite et les personnes hospitalisées. 'Un renforcement des plans de contrôle semble donc nécessaire pour garantir la sécurité alimentaire', concluent les chimistes cantonaux.

