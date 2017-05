Salaires en légère hausse dans le secteur bancaire en 2017

Les employés de banques sont dans l'ensemble plutôt satisfaits de leurs rémunérations, en dépit de leurs faibles hausses, selon une enquête. De 100'000 francs en 2015, le salaire fixe brut médian est passé à 102'000 francs cette année.

Le salaire brut fixe moyen s'est pour sa part établi à un peu plus de 106'000 francs cette année, soit 3000 francs de plus par rapport à 2015, ressort-il de la 5e enquête sur les rémunérations, publiée mardi par l'Association suisse des employés de banque (ASEB). Quant à la rémunération totale, elle s'est fixée à 111'750 francs, contre 110'000 francs il y a deux ans.

En matière de rémunération fixe, la part des employés gagnant plus de 120'000 francs bruts a augmenté de 5,1% depuis 2015, pour représenter cette année plus du tiers du personnel (34%). La proportion de salariés payés moins de 70'000 francs a quant à elle fléchi de 5%, reflet de la hausse des salaires minimaux, selon l'ASEB.

Pour près des trois quarts (72%) des 4805 employés interrogés, le salaire 2017 n'a cependant pas changé. En 2015, ce chiffre s'était établi à 65% et à 69% en 2013. Deux ans auparavant, cette proportion était nettement moindre, soit de 40%.

Augmentations de salaires peu nombreuses

Alors que les salaires fixes ont en moyenne légèrement augmenté, cette part d'employés n'ayant pas vu leur rémunération changer laisse à penser que les augmentations sont restées peu nombreuses, mais individuellement marquées, explique l'ASEB. A l'exception de la classe entre 80'000 et 89'999 francs, les hausses salariales ont été moins nombreuses en 2017.

Cette année, les salaires fixes ont légèrement progressé pour les employés, lesquels ont représenté 37% des personnes interrogées, et les cadres (47% de l'échantillon). En revanche, les membres de direction (13% du total des sondés) ont vu leur rémunération fixe stagner.

Quant aux bonus, ceux-ci s'affichent en légère diminution en 2017, à 9750 francs, contre 10'000 deux ans auparavant. La politique en la matière reste un important facteur d'inégalité avec comme corollaire une insatisfaction plus élevée que pour le salaire fixe. Le phénomène concerne d'ailleurs tous les rangs hiérarchiques.

Le nombre n'ayant reçu aucun bonus ou un montant à ce titre inférieur à 500 francs s'est légèrement réduit, passsant de 32% en 2015 à 28% en 2017. Il reste cependant relativement élevé. Comme en 2015, la somme globale de rémunérations variables a été répartie sur un effectif réduit d'employés, permettant de les maintenir à un niveau élevé.

Bonus générateurs de frustration

L'association observe par ailleurs que les bonus, plus qu'un facteur incitatif, sont générateurs de frustration. Alors qu'elles versent les bonus les plus élevés, les banques étrangères enregistrent la plus grande insatisfaction en matière de rémunérations variables.

Les banques cantonales, catégorie dans laquelle les bonus ont diminué, enregistrent elles une augmentation régulière de la satisfaction. Les rémunérations variables ont baissé ou sont restées plus ou moins les mêmes pour les trois niveaux hiérarchiques.

L'ASEB observe en outre que les différences salariales entre femmes et hommes se réduisent pour les collaborateurs et les membres de direction. Elles demeurent cependant marquées pour les cadres et se sont même creusées l'écart passant de 9 à 12% au niveau du salaire fixe.

De manière générale, l'association relève que les employés de banque sont en majorité plutôt satisfaits de leur salaire fixe. Toutefois, la satisfaction est moindre pour les femmes que du côté de leurs collègues masculins. Selon l'ASEB, la promotion des femmes dans les banques doit aussi intervenir par l'entremise d'une politique salariale transparente.

/ATS