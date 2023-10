Salman Rushdie appelle à la fin de la guerre entre Israël et Hamas

L'auteur américano-britannique Salman Rushdie a appelé à la fin de la guerre entre Israël et le Hamas 'le plus tôt possible. Il s'est dit 'horrifié' et 'plein de mauvais pressentiments', lors d'une conférence de presse vendredi à Francfort.

Le Hamas a lancé une attaque meurtrière contre Israël depuis la bande de Gaza le 7 octobre, tuant au moins 1400 personnes, principalement des civils qui ont été abattus, mutilés ou brûlés vifs, selon les autorités israéliennes.

En réponse, Israël a lancé une campagne de bombardements implacable sur Gaza. Au moins 3785 Palestiniens, principalement des civils, ont péri dans les bombardements, selon le dernier bilan du ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

'Je suis horrifié, c'est tout ce que je peux dire', a-t-il déclaré, à propos du conflit, au cours d'une rare apparition publique à la foire internationale du livre de Francfort, en Allemagne, un an après avoir été victime d'une attaque au couteau aux Etats-Unis.

'Je suis horrifié par l'attaque du Hamas et plein de mauvais pressentiments à propos de ce que pourra faire' le Premier ministre israélien Benjamin 'Netanyahu en retour', a développé l'auteur. 'J'espère simplement qu'il y aura une cessation des hostilités le plus tôt possible', a-t-il ajouté.

Attaque au couteau

M. Rushdie, 76 ans, a perdu la vue sur un oeil après l'attaque au couteau d'un agresseur qui a sauté sur scène lors d'une conférence littéraire de l'Etat de New York en août 2022. L'auteur a été poignardé à plusieurs reprises au cou et à l'abdomen, avant que les participants et les gardes ne maîtrisent l'assaillant.

Installé à New York, M. Rushdie fait face à des menaces de mort depuis la publication de son roman de 1988 'Les Versets sataniques', jugé blasphématoire par le guide suprême iranien.

Portant des lunettes avec un verre noir sur son oeil droit, Rushdie a déclaré vendredi que 'c'était évidemment une année difficile'. 'Mais je suis heureux d'être de retour en bonne santé', a ajouté l'auteur, qui doit recevoir le prestigieux Prix de la paix de la foire internationale du livre de Francfort.

L'attaque 'a été un rappel assez dur et brutal' de la fatwa émise contre lui, a-t-il poursuivi, la qualifiant d''assez surprenante' car 'la tension s'était calmée'. 'Je suis juste heureux d'être encore là pour le dire - c'était limite', a déclaré le romancier.

Plus tôt ce mois-ci, les éditeurs de M. Rushdie ont annoncé qu'il sortirait en avril prochain un livre sur l'attaque dont il a été victime. Il sera intitulé 'Couteau : Méditations après une tentative de meurtre'.

Interrogé sur cette nouvelle oeuvre, il a déclaré : 'il semblerait un peu absurde d'écrire sur autre chose, avant d'avoir traité ce sujet.'

