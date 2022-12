Salve de frappes russes sur l'Ukraine

Une salve de frappes s'abattait vendredi matin sur plusieurs villes d'Ukraine. Les attaques russes ont tué au moins 2 civils ukrainiens, tandis que les forces d'occupation russes ont dénoncé des attaques ukrainiennes ayant causé 8 morts.

'Un missile russe a touché un immeuble résidentiel de Kryvyï Rig (sud) . (...) Deux personnes sont décédées', a annoncé sur Telegram le gouverneur régional Valentin Reznitchenko. 'Au moins cinq personnes ont été blessées, dont deux enfants. Toutes sont à l'hôpital', a-t-il ajouté.

De leur côté, les autorités d'occupation russe de la région ukrainienne de Lougansk (est) ont accusé les forces ukrainiennes de tirs d'artillerie sur la ville de Stakhanov et le village de Lantratovka. 'Huit personnes sont mortes, 23 des nôtres ont été blessés', a indiqué le dirigeant régional russe, Leonid Passetchnik.

Coupures d'eau à Kiev

'Ne quittez pas les abris ! L'attaque contre la capitale est encore en cours!', a écrit sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko. La capitale ukrainienne était aussi confrontée à des coupures d'eau, a indiqué son maire, qui a mis à l'arrêt le métro pour que les stations puissent servir d'abris.

'Environ 40 missiles' se sont abattus sur Kiev vendredi matin, ont estimé les autorités régionales.

Les maires de Kharkiv (nord-est) et Poltava (centre-est) ont quant à eux annoncé que leurs villes étaient privées d'électricité à la suite de bombardements matinaux. C'était également le cas de la ville de Krementchouk (centre), tandis que des frappes multiples visaient la région de Zaporijia, ont indiqué leurs autorités respectives.

Trafic ferroviaire impacté

En raison de ces frappes, 'les trains électriques' roulant dans les régions de Kharkiv, Kivograd, Donetsk et Dnipropetrovsk 'vont circuler avec des locomotives de réserve', ont indiqué les chemins de fers ukrainiens.

Confrontée à une série de revers militaires d'ampleur dans le Nord-Est et le Sud du pays cet automne, la Russie a opté en octobre pour une tactique de frappes massives visant la destruction des réseaux et transformateurs électriques de l'Ukraine, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité en plein hiver.

