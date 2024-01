Samsung prévoit une nouvelle chute de ses résultats au T4 2023

Samsung Electronics a dit mardi s'attendre à une chute de plus d'un tiers de son résultat opérationnel du 4e trimestre 2023 par rapport à la même période l'année précédente, la firme étant confrontée à une faible demande en appareils électroniques grand public.

Le géant sud-coréen de la tech prévoit un résultat opérationnel de 2800 milliards de wons (1,8 milliard de francs) pour la période d'octobre à décembre, en baisse de 35% sur un an.

Le chiffre d'affaires devrait, lui, reculer de 4,9% à 67'000 milliards de wons (43 milliards de francs).

Samsung Electronics est le plus important fabricant de smartphones du monde et la filiale phare du groupe Samsung, de loin le plus grand des empires familiaux qui dominent l'économie sud-coréenne.

Les fabricants sud-coréens de processeurs - Samsung en premier lieu - avaient enregistré des bénéfices records ces dernières années grâce à la hausse des prix et au boom de la demande pour les ordinateurs et les smartphones pendant la pandémie de Covid-19.

Mais la tendance s'est inversée au sortir de la crise et en raison du ralentissement économique mondial.

Samsung a dit en octobre s'attendre à des conditions plus favorables sur le marché de la mémoire. Selon l'entreprise, la demande en PC et téléphones mobiles sera probablement stimulée par le cycle de remplacement des produits vendus durant la pandémie.

On s'attend à ce que l'entreprise communique fin janvier ses résultats du dernier trimestre 2023.

/ATS