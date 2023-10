Sandoz va faire ses premiers pas en Bourse en dehors de Novartis

Sandoz, désormais ex-filiale génériques du géant pharmaceutique Novartis, s'apprête à faire mercredi ses premiers pas sur SIX Swiss Exchange en tant qu'entité 100% autonome.

Le nouveau venu à la Bourse suisse y fait son entrée par la grande porte, étant d'emblée listé au Swiss Leader Index (SLI), qui regroupe les 30 plus importantes cotations de la place zurichoise. Ses certificats de dépôts américains (ADR) seront également négociés indépendamment de ceux de la maison-mère à compter de ce jour, sur la plateforme OTCQX de gré à gré.

'Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour Sandoz en tant qu'entreprise indépendante, mais notre objectif reste inchangé: être un pionnier de l'accès aux médicaments pour les patients', a déclaré Gilbert Ghostine, récemment désigné président du conseil d'administration de la spin-off bâloise, cité dans un communiqué.

Sandoz revendique un profond ancrage dans son patrimoine scientifique et dans l'héritage des innovations médicales depuis sa fondation en 1886. Et de rappeler le développement du calcium Sandoz en 1929, le lancement de la première pénicilline orale en 1951 et du premier biosimilaire au monde en 2006.

Le capital de l'émanation de Novartis a été distribué aux actionnaires de l'ex-maison mère à raison d'un titre ou ADR Sandoz pour cinq Novartis détenus à la clôture de la séance boursière du 3 octobre (mardi).

/ATS