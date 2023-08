Schindler va se charger de la maintenance à l'aéroport de Miami

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler voit son partenariat être étendu avec le comté de Miami-Dade, en Floride. Le montant est estimé à 12 millions de dollars (10,5 millions de francs) par an, hors réparations et travaux de modernisations.

Le nouveau contrat permet à Schindler de se charger de la maintenance des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants qui transportent plus de 60 millions de passagers par an à l'aéroport international de Miami et dans le système de navettes automatiques Metromover.

Le groupe lucernois voit ainsi sa collaboration avec le comté de Miami-Dade être prolongée de cinq ans, selon le communiqué. Le contrat de maintenance peut être à nouveau poursuivi sur cinq années supplémentaires. Il élargit le portefeuille d'entretien, en y ajoutant des centaines de moyens de transport, notamment de transit, dans l'aéroport international de la ville du 'Sunshine State'.

