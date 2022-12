Skyguide a géré la panne du 15 juin de manière appropriée

Le contrôleur aérien Skyguide a agi de manière 'appropriée' en décidant de fermer l'espace aérien le 15 juin dernier, estime une enquête externe mandatée par le Département fédéral des transports (DETEC). La gestion de crise a bien fonctionné.

L'enquête conclut que Skyguide a mis en place une gestion de crise globale et qu'elle l'a appliquée de manière concrète et efficiente, souligne le DETEC dans un communiqué publié lundi. La décision de fermer l'espace aérien suisse était appropriée, car il était impossible d'estimer la gravité et la durée de l'incident.

Le ciel helvétique était resté fermé durant cinq heures. Plusieurs milliers de passagers avaient dû patienter à Genève et Zurich, tandis que des vols étaient détournés vers des aéroports de pays voisins.

Logiciels pas à jour

Le rapport de l'enquête indépendante confirme que l'incident est dû au dysfonctionnement d'un commutateur réseau. Les composants n'étaient pas dotés de la version la plus récente du logiciel.

Skyguide applique certes un processus performant pour la mise à jour des composants, mais il est trop axé sur les risques et trop conservateur, constate le rapport. L'incident du 15 juin aurait peut-être pu être évité si le logiciel avait été mis à jour plus tôt.

En outre, Skyguide ne dispose pas d'une surveillance continue de son réseau (monitoring 'de bout en bout'). Une telle surveillance aurait pu contribuer à l'analyse efficiente de la défaillance et permis de régler rapidement l'incident.

Recommandations

Le rapport de l'enquête comporte quatorze recommandations. Elles ont pour but de réduire le laps de temps entre une panne et la reprise de la navigation aérienne.

Skyguide a déjà commencé à appliquer différentes mesures sur la base de sa propre enquête. La société va mettre en œuvre aussi les recommandations issues de l'enquête indépendante.

/ATS